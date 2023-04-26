Новый посол Украины в Китае и призывы к миру: о чем говорили Зеленский и Си Цзиньпин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Разговор состоялся в среду, 26 апреля.

По словам главы Украины, переговоры были длительными и содержательными. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Президент Украины добавил, что назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений между странами.

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"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

В Офисе президента пообещали опубликовать подробности впоследствии. Зеленский указом назначил нового посла Украины в Китае Павла Рябикина.

Известно, что Рябикин – бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Украины. С 2020 по 2021 год возглавлял Государственную таможенную службу Украины. Народный депутат Украины VII созыва. Член Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

В свою очередь китайское издание Xinhua сообщает, что Си Цзиньпин склонял Зеленского к диалогу и переговорам.

"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "украинского кризиса", а в ядерной войне никто не выиграет", – отметили в издании.

Кроме того, Китай отправит специального представителя по делам Евразии в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса".

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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