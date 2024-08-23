Новый вид тарантулов был найден в США: имеют одну яркую особенность (фото)

Ученые открыли новый вид тарантула Aphonopelma jacobii в горах Чирикауа в юго-восточной Аризоне, США. Этот паук имеет черное тело с апельсиновыми или красными волосками на брюшке, что делает его выдающимся среди других видов.

Открытие этого вида стало 30-м документированным видом тарантула в Соединенных Штатах. Исследование было опубликовано в журнале Zookeys, где подробно описан новый вид и его значение для науки.

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Самец и самка Aphonopelma jacobii. Источник: Brent E. Hendrixson/AAAS and EurekAlert Самец и самка Aphonopelma jacobii. Источник: Brent E. Hendrixson/AAAS and EurekAlert

Горы Чирикауа, часть Мадрейского архипелага, известны своим высоким биоразнообразием, в частности обилием уникальных видов, которые встречаются только в этом регионе. Доктор Крис Гамильтон из Университета Айдахо, один из авторов исследования, отметил, что это открытие является еще одним примером того, как новые виды могут быть обнаружены в малодоступных уголках нашей планеты.

Первые образцы нового вида были найдены в 2018 году, однако поначалу их ошибочно отнесли к другому виду. Лишь после анализа ДНК было подтверждено, что эти тарантулы генетически отличаются от ранее известных видов, что привело к их признанию в качестве нового вида.

К сожалению, Aphonopelma jacobii уже может быть под угрозой из-за изменений климата, влияющих на местную среду. В частности, повышение температуры и уменьшение количества осадков могут уничтожить леса, где обитает этот вид.

Дополнительные угрозы включают застройку территории и возможную незаконную торговлю этими редкими пауками из-за их уникальной расцветки. Ученые также заинтересованы в изучении того, как этот вид сосуществует с пятью другими видами тарантулов в той же местности, что может стать темой дальнейших исследований.

Напомним, пингвины и выдры в японском океанариуме устроили протестную голодовку.

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