Новый знак на дорогах: что означает авто 'с крыльями' и где его можно увидеть

Водители, путешествующие за границу, могут встретить необычный для Украины знак – "авто на крыльях". Это не официальное название, а народное определение знака, предупреждающего о возможном подтопленном участке дороги.

По информации PMG.ua, этот знак указывает на водную опасность, когда часть дороги может быть затоплена. Это предупреждение о риске аквапланирования, которое может произойти, когда автомобиль на большой скорости въезжает на мокрую поверхность. В результате шины могут потерять сцепление с дорогой, и авто может попасть в занос.

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Еще в автошколах будущих водителей учат об опасности аквапланирования. Это явление, когда автомобиль на высокой скорости попадает на водяную поверхность, в результате чего шины теряют сцепление с асфальтом. Авто может "скользить" по воде и пойти в занос. Такая ситуация создает риск ДТП. Протектор шин помогает отводить воду, но на скорости образуется водный клин, усиливающий эффект. Также изношенные шины значительно снижают сцепление с дорогой, что дополнительно усложняет контроль за транспортным средством.

Знак "авто на крыльях" обычно размещают в местах, где есть вероятность подтоплений, которые могут быть вызваны сильными дождями или затоплением низких участков. Водителям рекомендуется снижать скорость и проявлять внимательность во избежание опасных ситуаций.

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