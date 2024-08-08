Нужно ли проходить ВЛК до 25 лет: разъяснение адвоката

Вопрос об обязательности прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) до 25 лет во время действия военного положения в Украине беспокоит многих призывников.

Адвокат Дмитрий Соловьев дал разъяснения по этому вопросу, ссылаясь на постановление Кабинета министров №675.

Согласно действующему законодательству, направление призывников на ВЛК во время военного положения происходит исключительно по их собственному желанию. То есть призывник может добровольно пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

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В то же время военнообязанные, а не призывники могут быть направлены на ВЛК до достижения 25-летнего возраста.

Относительно отсрочек от призыва адвокат отмечает, что алгоритм их оформления может отличаться в различных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Однако общий порядок предусматривает подачу письменного заявления в ТЦК вместе с необходимыми документами.

Важно помнить, что военнообязанный имеет право на отсрочку и ТЦК не может отказать в рассмотрении заявления или требовать личного присутствия. В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться в суд.

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