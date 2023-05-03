Нужно ли вакцинировать кошек, которые никогда не выходят из дома

Нужно ли вакцинировать домашних кошек и не выходящих из дома

С наступлением тепла многие владельцы домашних животных выходят со своими любимцами на прогулки в природу. Но в такие моменты существует риск заражения животных бешенством. Несмотря на то, что вы внимательно следите за своими котами, ветеринары советуют сделать им прививку от этой инфекции, поскольку даже у домашних животных может развиться бешенство. Региональный ветеринарный госпиталь Северной Каролины (WCRAH) предупреждает, что мнения о том, что заболевание животному не угрожает, ошибочны.

Читайте также: Почему коты реагируют на звук "пс-пс": ответ ученых

Что такое бешенство и как его диагностировать

Бешенство – это вирусное заболевание, обычно распространяющееся среди диких животных, таких как лисы, летучие мыши, крысы, ежи и еноты. Но любое млекопитающее может заразиться этой болезнью. Бешенство передается через слюну от инфицированного животного, поэтому укусы инфицированных диких животных являются наиболее распространенным способом заражения домашних животных. Хотя есть случаи контакта без укусов, когда открытые раны, царапины или ссадины загрязнялись зараженной слюной, такие случаи очень редки.

Диагностировать бешенство у живого животного невозможно без непосредственного исследования его головного мозга. Если ветеринар подозревает, что у кошки есть бешенство или если животное с симптомами бешенства внезапно умирает, врач может порекомендовать предоставить образец мозга для тестирования.

К сожалению, не существует лечения для кошек, инфицированных бешенством. Бешенство является зоонозным заболеванием, поэтому он может передаваться от животного к человеку, что представляет потенциальный риск для людей. Если симптомы бешенства проявляются, болезнь почти всегда приводит к смерти у животных, а варианты лечения обычно поддерживают.

Если высока вероятность заражения невакцинированной кошки, испытавшей влияние бешенства, наиболее безопасной политикой является эвтаназия (присыпание) животного. Альтернативой является помещение кошки на строгий многомесячный карантин, чтобы предотвратить риск побега или травмирование людей.

Согласно закону, ветеринары обязаны уведомлять органы регулирования по болезням животных.

Если кошка, подвергшаяся воздействию вируса, была вакцинирована ранее, требуется ревакцинация, за которой следует не менее 30-дневный карантин и тщательное наблюдение.

Читайте также: Как понять своего кота по его поведению

Нужно ли вакцинировать не выходящих из дома котов

Вакцинация кошек – это важный процесс, который помогает предотвратить развитие важных инфекционных заболеваний, таких как бешенство и лептоспироз, которые могут быть смертельными как для животных, так и для людей. Согласно рекомендациям ветеринаров, кошек следует вакцинировать каждый год, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье.

Даже если ваша кошка проводит большую часть своей жизни дома, это не значит, что она не нуждается в вакцинации. Например, летучие мыши, являющиеся носителями бешенства, могут попадать в дома через вентиляционные отверстия или другие места, которые могут быть недостаточно защищены. Кошки, которые любят лазить на чердак, также могут встретиться с летучими мышами и другими дикими животными, которые могут быть опасными.

Вакцинацию кошек обычно производят в возрасте трех или четырех месяцев, а затем ежегодно. Если ваша кошка охотник, вам следует вакцинировать ее от лептоспироза и бешенства ежегодно, или каждые шесть месяцев. Если вы взяли взрослую кошку или собаку, то они должны быть вакцинированы по той же схеме, что и котята или щенки.

Согласно экспертам, реакции на вакцины у кошек встречаются очень редко. Если они возникают, то могут включать такие симптомы, как небольшое повышение температуры, снижение аппетита, локальный отек в месте вакцинации и вялость. Обычно эти побочные эффекты исчезают сами в течение нескольких дней.

Хотя очень одиночно, но у некоторых кошек может развиться аллергическая реакция на вакцину, которая может включать такие симптомы, как зуд, отек лица и крапивница. Если реакция тяжелая, то она может включать такие симптомы, как слабость и коллапс, однако такие случаи очень единичны.

Напомним, мы уже писали о том, понимают ли коты язык людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!