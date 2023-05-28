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Нужно ли закрывать крышку унитаза при ливне: объяснение бактериологов и народные предрассудки

Игорь Романько

Почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе

Унитаз, как важная сантехника, часто становится источником раздора между супругами. Отсутствие закрытой крышки, неподходящее положение сиденья, даже капельки жидкости на неправильном месте – это может стать поводом для споров. Итак, что на самом деле следует делать – закрывать крышку унитаза или нет? И каковы последствия нарушения этого правила?

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Некоторые бактериологи утверждают, что закрытая крышка туалета играет важную роль. Она не только предотвращает распространение неприятных запахов из унитаза, но и ограничивает распространение бактерий по помещению.

Во время слива воды в унитазе, содержащиеся внутри вредные микроорганизмы вместе с микроскопическими капельками распыляются по туалету. Это касается не только поверхностей унитаза, но и всего помещения.

В результате слива образуется аэрозольный слой высотой 2-3 метра. Это означает, что бактерии, смешиваясь с водой, воздухом и частицами пыли, распространяются по помещению (особенно если у вас совмещенный санузел). Они оседают на полотенцах, косметике и других предметах, которые находятся в туалете. Это объясняет, почему закрытая крышка туалета важна.

Кроме того, есть люди, верящие в приметы и восточную философию. Они утверждают, что закрытая крышка унитаза может повлиять на финансовое благополучие. Согласно этим мнениям, вода и деньги являются двумя энергиями, которые притягивают друг друга и обмениваются энергетическими волнами. Для обеспечения устойчивого финансового благополучия рекомендуется создавать барьеры между водой и деньгами. Такими барьерами могут быть дверь и другие препятствия между туалетом и местами, где хранятся деньги.

Напомним, мы уже писали, что делать, если бачок унитаза запотевает.

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