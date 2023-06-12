Нужно ли завешивать зеркала в доме умершего: объяснение ПЦУ

Нужно ли завешивать зеркала в доме, где умер человек

Древние традиции рассказывают верующим о том, что нужно делать, когда в дом пришла смерть близкого человека. Одна из таких традиций состоит в том, что после смерти человека, зеркала в его доме украшают черными тканями. Это связывают с убеждением, что душа умершего может "застрять" в зеркале, заблудившись в зеркальном лабиринте. Существует другая версия, утверждающая, что зеркала прикрывают, чтобы душа не испугалась, не видя своей тени в отражении.

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Однако в Православной Церкви Украины отрицают эти объяснения, заявляя, что "дух тела и костей не имеет" и, следовательно, не заглядывает в зеркала, чтобы рассматривать себя в них. Занавес зеркал в доме, где находится умерший, является традицией, распространенной в разных культурах и странах, но не имеет ничего общего с православной верой. Она прежде всего базируется на суеверном страхе перед "магическими" свойствами зеркал, которые давным-давно ассоциировались с гаданиями, общением с духами и открытием "дверей" к "потусторонним мирам".

Православная Церковь Украины заявляет, что такие действия являются обычными предрассудками, никак не способствующими душе – ни покойного, ни тех, кто верит в такие предрассудки. Они могут препятствовать православной вере и заменять ее суеверием и оккультным восприятием действительности.

"Да мы можем действенно позаботиться о своих близких, чьи души престанут на Суде перед Господом. Ведь наши молитвы за них и есть проявление любви и заботы. Поэтому чтим их память своими добрыми поступками и молитвами, прося Бога о спасении и вечном покое для наших усопших родных, друзей и важных для людей", – так выражают свою позицию в Православной Церкви Украины.

Ранее в Православной Церкви Украины разрешили вышивать и заниматься рукоделием во время церковных праздников. Прессслужба ПЦУ объяснила, что такие занятия не считаются грехом во время праздничных обрядов.

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