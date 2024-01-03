Нужно ли женщинам становиться на военный учет в 2024 году: ответ юриста

Нужно ли женщинам становиться на учет в ТЦК в 2024 году

В связи с войной в Украине, власти страны внесли изменения в законодательство о военном учете женщин. Согласно новому закону женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязаны стать на военный учет.

Эта норма действовала и раньше, но теперь она распространяется на всех женщин, окончивших медицинское учреждение, даже если они никогда не работали по полученной специальности. Адвокат Мария Левченко объяснила, кому из украинок обязательно становиться на учет в 2024 году.

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Женщины, которые не станут на военный учет, могут быть привлечены к административной ответственности. В случае нарушения требований ведения военного учета, несообщения о семейном положении или обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством, штраф может составлять до 17 тысяч гривен.

Кроме того, женщины, вставшие на военный учет, должны будут выполнять требования военкоматов о прохождении ВЛК, сообщать об изменении места жительства, семейного положения и прочее.

Однако, согласно постановлению Министерства обороны Украины от 21 января 2022 года № 313, женщины по другим специальностям, которые связаны с медициной, пока не обязаны становиться на военный учет. К таким специальностям относится, в частности, психология.

Таким образом, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием являются единственной категорией украинок, которые обязаны становиться на военный учет.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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