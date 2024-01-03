Чи потрібно жінкам ставати на військовий облік у 2024 році: відповідь юриста

У зв'язку з війною в Україні, влада країни внесла зміни до законодавства щодо військового обліку жінок. Згідно з новим законом, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік.

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Ця норма діяла і раніше, але тепер вона поширюється на всіх жінок, які закінчили медичний заклад, навіть якщо вони ніколи не працювали за отриманою спеціальністю. Адвокат Марія Левченко пояснила, кому з українок обов'язково ставати на облік у 2024 році.

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Жінки, які не стануть на військовий облік, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. У разі порушення вимог ведення військового обліку, неповідомлення про сімейний стан або обставини, передбачені чинним законодавством, штраф може становити до 17 тисяч гривень.

Крім того, жінки, які стали на військовий облік, повинні будуть виконувати вимоги військкоматів про проходження ВЛК, повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану та інше.

Однак, згідно з постановою Міністерства оборони України від 21 січня 2022 року № 313, жінки з деяких інших спеціальностей, які пов'язані з медициною, поки що не зобов'язані ставати на військовий облік. До таких спеціальностей належить, зокрема, психологія.

Таким чином, наразі жінки з медичною або фармацевтичною освітою є єдиною категорією українок, які зобов'язані ставати на військовий облік.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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