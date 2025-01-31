'Обе стороны должны уступить': госсекретарь США Рубио - о войне РФ против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины должна завершиться по дипломатическому пути, и для этого обе стороны должны пойти на компромиссы. Рубио подчеркнул, что хотя действия Путина ужасны, США и их союзники также допустили ошибки в этой войне.

"Мы позволили людям поверить, что Украина может нанести поражение России и вернуть ситуацию к 2012 или 2014 году, когда Кремль аннексировал Крым. Это было неправильно." Об этом он заявил в интервью журналистке Мегине Келли.

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По словам госсекретаря, война зашла в фазу затяжного конфликта, и обе стороны уже понимают, что их максималистские цели остаются недостижимыми.

"Обе стороны платят высокую цену, и впереди много работы. Но достижение мира возможно только при лидерстве США, в частности, президента Трампа."

Рубио признал, что переговорный процесс будет сложным и потребует времени, однако отметил решимость администрации достичь этой цели.

Напомним, указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы безопасности помощи Украине.

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