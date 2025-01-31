'Обидві сторони повинні поступитись': держсекретар США Рубіо - про війну РФ проти України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України повинна завершитися дипломатичним шляхом, і для цього обидві сторони мають піти на компроміси. Рубіо наголосив, що хоча дії Путіна є жахливими, США та їхні союзники також припустилися помилок у цій війні.

"Ми дозволили людям повірити, що Україна може завдати поразки Росії та повернути ситуацію до 2012 чи 2014 року, коли Кремль анексував Крим. Це було неправильним." Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі.

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За словами держсекретаря, війна зайшла у фазу затяжного конфлікту, і обидві сторони вже розуміють, що їхні максималістські цілі залишаються недосяжними.

"Обидві сторони платять високу ціну, і попереду багато роботи. Але досягнення миру можливе лише за лідерства США, зокрема президента Трампа."

Рубіо визнав, що переговорний процес буде складним і потребуватиме часу, проте наголосив на рішучості адміністрації досягти цієї мети.

Нагадаємо, указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми безпекової допомоги Україні.

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