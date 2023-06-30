Обнаженная спина и вырезы: какие купальники в топе трендов пляжной моды лета 2023 (фото)

Стилисты показали самые свежие тренды пляжного стиля на 2023 год. Следует выбирать купальники на одно плечо, с вырезами и открытой спиной.

Об этом сообщили модные эксперты Школы стиля pumpyourstyle.studio в Instagram. Они отметили, что трендовые купальники можно найти в ассортименте украинских брендов.

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1. Купальник на одно плечо. Этот тренд приобретает все большую популярность среди модниц этим летом. Купальники на одно плечо придают элегантность, загадочность и стиль.

Модные купальники 2023 - трендовые купальники от украинских брендов - модные тренды 2023

2. Открытая спина. Такой купальник одновременно будет иметь сдержанный, элегантный и обольстительный вид. Если вы не любите оголять все тело, то стоит обратить внимание на купальники с открытой спинкой.

Модные купальники 2023 - трендовые купальники от украинских брендов - модные тренды 2023

3. Бикини. Один из главных трендов пляжной моды идеально подойдет для тех, получить золотистый загар с минимальными участками белой кожи.

Модные купальники 2023 - трендовые купальники от украинских брендов - модные тренды 2023

4. Купальники с вырезами. Вырезы смело перешли от подиумных платьев и топов в пляжные тренды. Любительницам небанальных образов следует добавить вырезы в свой пляжный гардероб.

Модные купальники 2023 - трендовые купальники от украинских брендов - модные тренды 2023

Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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