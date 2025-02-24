Обновление от lifecell: какую услугу абоненты больше не смогут использовать

Мобильный оператор lifecell объявил о прекращении работы мессенджера BIP. Уже с 1 марта украинские пользователи больше не могут им пользоваться.

Об этом сообщил Telegram-канал "Мобильная связь Украины". После отключения мессенджера BIP абоненты лишатся возможности принимать голосовые звонки и совершать вызовы через приложение. Также будет отменен безлимитный интернет-трафик, предоставляемый пользователям мессенджера.

По официальной информации, такое решение было принято в связи с тем, что поставщик сервиса – компания по холдингу Turkcell – прекращает поддержку этих функций.

Что такое мессенджер BiP?

Функция BiP-In/Out позволяла украинским абонентам lifecell переадресовывать звонки со своего номера на мобильное приложение BiP. Благодаря этому пользователи могли совершать и принимать звонки через интернет в случаях, когда мобильная связь была недоступна (например, при нахождении в роуминге). Дополнительная плата за эту услугу не предусматривалась.

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Важные изменения для абонентов lifecell

Помимо отключения BiP, в феврале оператор принял решение об отмене некоторых тарифных планов. Абонентов постепенно переводят на новые условия, которые для многих оказались менее выгодными. Некоторым пользователям уже начали поступать сообщения об изменении тарифа, причем доступные ранее бюджетные предложения заменяют более дорогими, например, на Platinum Лайф с ежемесячной оплатой 600 грн.

В то же время, абоненты могут без дополнительных затрат изменить тарифный план – такая возможность будет доступна до 20 апреля 2025 года.

Напомним, ранее мы говорили, что мобильные операторы повышают цены.

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