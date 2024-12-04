Обвалится ли цена Bitcoin снова?

Цена Bitcoin демонстрирует признаки возможного ослабления, так как криптовалюта не может удержаться выше $95,000. С такими факторами, как формирование двойной вершины и перенасыщенность рынка фьючерсов, некоторые аналитики прогнозируют возможное падение ниже $90,000. Однако такая коррекция, вероятно, будет краткосрочной.

Основные риски: ослабление и перенасыщенность рынка

Bitcoin недавно не смог достичь новых максимумов после отклонения в диапазоне $98,000–$99,000. Критический уровень поддержки на $95,000 сейчас играет решающую роль:

Перенасыщенность рынка фьючерсов : Данные CoinGlass показывают, что, хотя открытый интерес (OI) на фьючерсы Bitcoin снизился на 9% за прошлую неделю, рынок остаётся перенасыщенным по сравнению с историческими уровнями. Это может привести к значительному снижению, если давление продавцов усилится.

: Данные CoinGlass показывают, что, хотя открытый интерес (OI) на фьючерсы Bitcoin снизился на 9% за прошлую неделю, рынок остаётся перенасыщенным по сравнению с историческими уровнями. Это может привести к значительному снижению, если давление продавцов усилится. Крупные ордера на продажу: Общие книги ордеров указывают на значительную стену продаж на уровне $110,000, что удерживает трейдеров от открытия длинных позиций из-за ограниченного потенциала роста в краткосрочной перспективе.

Технические сигналы: двойная вершина и слабость RSI

С технической точки зрения, четырёхчасовой график Bitcoin показывает модель двойной вершины с поддержкой на уровне $95,000. Закрытие дня ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению:

Ключевые уровни : Если Bitcoin упадёт ниже $95,000, он может протестировать диапазоны $92,000 и $90,000. Индекс относительной силы (RSI) также свидетельствует о нарастающем давлении продаж после отклонения ниже уровня 50.

: Если Bitcoin упадёт ниже $95,000, он может протестировать диапазоны $92,000 и $90,000. Индекс относительной силы (RSI) также свидетельствует о нарастающем давлении продаж после отклонения ниже уровня 50. Краткосрочная цель: Модель двойной вершины указывает на возможную коррекцию до $90,800 с вероятностью достижения ликвидных зон ниже $90,000.

Хотя 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) предоставляет немедленную поддержку, её историческая надёжность для разворотов в краткосрочной перспективе ограничена.

Прогнозы аналитиков

Byzantine General : Аналитик фьючерсного рынка прогнозирует ликвидацию позиций до уровня $85,000 в декабре, описывая возможное падение как "краткосрочную коррекцию."

: Аналитик фьючерсного рынка прогнозирует ликвидацию позиций до уровня $85,000 в декабре, описывая возможное падение как "краткосрочную коррекцию." DonAlt : Анонимный трейдер видит три возможных сценария: Рост выше $98,000 может привести к ралли до $110,000. Падение ниже $90,000 может вызвать резкую коррекцию до $80,000. Bitcoin останется в диапазоне, если ни одного прорыва или падения не произойдёт.

: Анонимный трейдер видит три возможных сценария:

Перспективы: временное снижение?

Несмотря на текущие вызовы, многие аналитики сходятся во мнении, что падение ниже $90,000 будет краткосрочной коррекцией, а не устойчивым медвежьим трендом. Перенасыщенность рынка фьючерсов и техническая слабость указывают на необходимость осторожности для трейдеров, но долгосрочный оптимизм остаётся высоким.

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