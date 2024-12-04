Чи обвалиться ціна Bitcoin знову?

Ціна Bitcoin демонструє ознаки можливого послаблення, оскільки криптовалюта не може утриматися вище $95,000. З такими факторами, як формування подвійної вершини та перенасиченість ринку ф’ючерсів, деякі аналітики передбачають потенційне падіння нижче $90,000. Однак, будь-яка така корекція може бути короткочасною.

Основні ризики: послаблення та перенасиченість ринку

Bitcoin нещодавно не зміг встановити нові максимуми після того, як зіткнувся з відхиленням між $98,000 та $99,000. Критичний рівень підтримки на $95,000 зараз стає вирішальним:

Перенасиченість ринку ф’ючерсів : Дані CoinGlass показують, що, хоча відкритий інтерес (OI) у ф’ючерсах Bitcoin впав на 9% за минулий тиждень, ринок залишається перенасиченим порівняно з історичними рівнями. Це може призвести до значного падіння, якщо посилиться тиск продавців.

: Дані CoinGlass показують, що, хоча відкритий інтерес (OI) у ф’ючерсах Bitcoin впав на 9% за минулий тиждень, ринок залишається перенасиченим порівняно з історичними рівнями. Це може призвести до значного падіння, якщо посилиться тиск продавців. Великі ордери на продаж: Загальні книги ордерів вказують на значну стіну продажів на рівні $110,000, що стримує трейдерів від відкриття довгих позицій через обмежений потенціал зростання в короткостроковій перспективі.

Технічні сигнали: подвійна вершина та слабкість RSI

З технічної точки зору, чотиригодинний графік Bitcoin показує модель подвійної вершини із підтримкою на рівні $95,000. Закриття дня нижче цього рівня може призвести до подальшого падіння:

Ключові рівні : Якщо Bitcoin впаде нижче $95,000, він може протестувати діапазони $92,000 та $90,000. Індекс відносної сили (RSI) також свідчить про посилення тиску продажів після відхилення нижче рівня 50.

: Якщо Bitcoin впаде нижче $95,000, він може протестувати діапазони $92,000 та $90,000. Індекс відносної сили (RSI) також свідчить про посилення тиску продажів після відхилення нижче рівня 50. Короткострокова мета: Модель подвійної вершини вказує на можливу корекцію до $90,800 з ймовірністю досягнення ліквідних зон нижче $90,000.

Попри те, що 100-денна експоненціальна ковзна середня (EMA) забезпечує негайну підтримку, історично її надійність для розворотів у короткостроковій перспективі є обмеженою.

Прогнози аналітиків

Byzantine General : Аналітик ф’ючерсного ринку прогнозує ліквідацію позицій до рівня $85,000 у грудні, описуючи можливе падіння як "короткочасну корекцію."

: Аналітик ф’ючерсного ринку прогнозує ліквідацію позицій до рівня $85,000 у грудні, описуючи можливе падіння як "короткочасну корекцію." DonAlt : Анонімний трейдер бачить три потенційні сценарії: Зростання вище $98,000 може призвести до ралі до $110,000. Падіння нижче $90,000 може спричинити різку корекцію до $80,000. Bitcoin залишатиметься у діапазоні, якщо жоден із проривів або падінь не відбудеться.

: Анонімний трейдер бачить три потенційні сценарії:

Перспективи: тимчасове падіння?

Попри поточні виклики, багато аналітиків погоджуються, що падіння нижче $90,000 буде короткостроковою корекцією, а не стійким ведмежим трендом. Перенасиченість ринку ф’ючерсів та технічна слабкість вказують на обережність для трейдерів, але довгостроковий оптимізм залишається високим.

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