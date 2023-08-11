'Очень страшно было': россиянка с улыбкой рассказала об атаке дронов по москве (видео)

После мощного взрыва, раздавшегося в Москве 11 августа, над городом поднялся столб дыма. Выяснилось, что российская ПВО отработала по свалившемуся вблизи Карамишевского гидроузла беспилотнику.

российское Минобороны отчиталось, что силами РЭБ дрон был "подавлен" и он упал на территории Карамишевской набережной неподалеку от больницы №67.

Между тем, в соцсетях россияне опубликовали видео, где опрашивали свидетелей инцидента. Одна из москвичок – 25-летняя Мария Иванова с радостью рассказала, как стала свидетелем взрыва.

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Она сказала, что взрыв услышала, когда уходила на работу. Офис строительной компании, где она работает, расположен у места, куда попал беспилотник.

"Я прямиком шла на работу сразу и в этот момент раздался взрыв, сразу начало трястись все, словно от асфальта. Сбивало одежду, пострадавших я не видела, только взрыв слышала", – сказала Мария.

Она говорит, что была шокирована, однако сразу вытащила телефон, чтобы снимать: "В этот момент никаких мыслей, сразу пригнулась, потому что понимала, что "прилетело". И сразу же первая мысль, что это беспилотник... Сняла на видео этот взрыв и клубок дыма ".

Женщина говорит, что в ее рабочем кабинете с потолка посыпалась пыль – таким мощным был взрыв.

"Очень сильный взрыв был. Окна цели, значительных повреждений нет... И это было слышно, слышали все коллеги в офисе, даже чьи окна не выходят на эту сторону. Очень страшно было", - рассказала она все время улыбаясь.

На днях, напомним, еще одна россиянка, когда комментировала атаку беспилотников по Москве, посоветовала "не смотреть вверх, не получать негатив и не думать о плохом".

Напомним, утром 11 августа в Москве раздался взрыв. Выяснилось, что силы ПВО отражали атаку беспилотника.

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