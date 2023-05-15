Взрыв в луганском барбершопе: ранен так называемый 'министр внутренних дел лнр' Игорь Корнет (видео)

После серии утренних взрывов еще один произошел в центре Луганска после обеда. СМИ и местные паблики пишут, что взрыв произошел в здании, где расположен барбершоп The Brothers – на улице Демехина.

Заявляют, что взрыв мог быть покушением на одного из руководителей "МВД ЛНР". "В результате взрыва в барбершопе ранен "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет", — сообщают в телеграм-каналах.

По данным некоторых СМИ, в Луганске при покушении на Корнета погиб 1 гражданский, 3 охранника ранены.

Между тем в Телеграм-канале так называемый "временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики" Леонид Пасечник сообщил, что в результате взрыва есть пострадавшие.

"Взрыв раздался в самом центре Луганска в час пик на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным - подрыв. Быстрые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", — написал он.

В телеграм-каналах местные жители сообщают, что рядом с местом взрыва находится "Луганское областное телевидение".

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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