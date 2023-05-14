Очередное повышение пенсий ждет украинцев: кто получит больше

В июне отдельные категории украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Им выплатят доплаты сразу за три месяца (приблизительно по тысяче гривен).

Как сообщает издание "На пенсии", 1 апреля были перечислены выплаты пенсии работающим пенсионерам, однако деньги они еще не получили, поскольку Пенсионный фонд с опозданием получил статистику для начисления выплат. Поэтому в июне пожилые люди получат доплаты за апрель и май.

Читайте также: Украинские пенсионеры смогут получить 16 тысяч гривен помощи: что известно

Из 2,7 работающих пенсионеров перерасчет будет произведен только для 600 тысяч граждан.

Следующее повышение пенсионных выплат должно состояться 1 июля – запланирована индексация на 19,7% выплат. Она будет касаться ученых, работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Ранее мы сообщали, в каких украинских регионах пенсионные выплаты самые большие. Выяснилось, что пенсионеры "богаче" в Киеве, на Луганщине и на Донетчине.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!