Очередной коллаборант подорвался на самодельной взрывчатке во дворе своего дома в Мелитополе (видео)

Утром 2 мая во временно оккупированном Мелитополе произошло покушение на заместителя начальника оккупационного "ГУ МВД по Запорожской области". Коллаборант был госпитализирован.

Об этом в своем телеграмм-канале написал украинский мэр города Иван Федоров. По информации местного издания "Риа-Мелитополь", взрыв в городе произошел около 06:45. Туда прибыли оккупационная "полиция" и скорые.

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Сильнее всего взрыв слышали жители района вдоль проспекта 50-летия Победы. Как отмечает местное издание, "звук напоминал подрыв очередного коллаборанта".

"По улице Интеркультурной промчалась полиция с мигалками и сиренами. По городу также мчатся скорые. Кто из предателей на этот раз взлетел в воздух, сообщим позже", – написано в сообщении.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство, когда "заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области", которого назначили на эту должность оккупанты, открыл ворота, "выходя на работу". покушении.

Напомним, в Мелитополе взорвали коллаборанта Александра Мищенко.

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