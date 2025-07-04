Очередной обмен пленными из РФ: среди освобожденных есть защитники Мариуполя (фото)

4 июля Украина вернула домой еще одну группу своих находившихся в плену защитников. Обмен произошел в рамках стамбульских договоренностей. Среди уволенных — военные, которые получили тяжелые ранения, имеют серьезные проблемы со здоровьем, а также бойцы молодого возраста — некоторым еще не исполнилось и 25 лет.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмана. Большинство из этих людей содержались в российском плену еще с 2022 года. По его словам, домой возвращаются те, кто защищал Украину в самых горячих точках: в Донецкой области, в Мариуполе, в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Это военнослужащие Вооруженных сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Государственная специальная служба транспорта, а также гражданские лица.

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Согласно сообщению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, самому молодому из освобожденных только исполнилось 20 лет, самому старшему — 59. Среди возвращенных есть не только рядовой состав, но и офицеры. Некоторые из них, в том числе защитники Мариуполя, провели в плену более трех лет. Все эти люди были либо захвачены на фронте, либо осуждены в России по фальшивым обвинениям, либо пропали без вести и долгое время считались не состоящими на связи.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркивает, что у этого обмена особый вес — удалось вернуть не только раненых, но и тех, кого российская сторона приговорила к длительным срокам заключения. По словам омбудсмана, это важное доказательство того, что даже после лет неволи Украина не забывает своих защитников и продолжает борьбу за каждого.

В Коордштабе отмечают, что обменный процесс продолжается, и окончательное количество уволенных будет названо после завершения всех процедур.

Ранее мы рассказывали, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

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