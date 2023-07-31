Очистить чайник от накипи можно за 5 минут: хитрый трюк

Как избавиться от накипи в чайнике

Опытные хозяйки используют специальный раствор для удаления накипи из чайника. Этот простой лайфхак поможет избавиться от этой неприятной проблемы за 5 минут.

Накипь появляется в каждом чайнике, если им регулярно пользуются. Поэтому очень важно время от времени его очищать.

Как отмыть сковороду, чтобы не повредить антипригарное покрытие

Вам пригодится пищевая сода, которая благодаря своей универсальности используется как в кулинарии, так и в быту для уборки.

Возьмите одну чайную ложку соды и разведите в литре воды, перелейте это в чайник. Добавить половину лимона, который нужно порезать кубиками или кольцами.

Просто вскипятите чайник с этими продуктами, а после вылейте воду. Благодаря сочетанию соды и лимона, образующих агрессивную среду, накипь исчезнет. Этот процесс можно повторять и раз в месяц, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Как очистить чайник от накипи

Напомним, что некоторые продукты могут "убить" сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Важно соблюдать несколько правил для продления жизни вашей сковороды.

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