Очистить пятна и увлажнить волосы: 5 необычных способов использования майонеза

Обычно мы используем майонез в кулинарии. Но его можно использовать не только для приготовления салатов. UaPortal расскажет вам о необычных методах применения майонеза.

Неожиданные способы использования майонеза:

Удаление пятен краски

Если вам нужно вывести пятно от краски, нанесите на нее небольшое количество майонеза, пока краска еще свежая. Масло в майонезе притягивает масло в краске, что облегчит удаление пятна.

Замена яиц для шницелей

При приготовлении шницелей можно заменить яйца слоем майонеза. Перед панировкой нанесите тонкий слой майонеза на обе стороны шницеля. Результат будет похож на тот, когда используются яйца.

Майонез как маска для волос

Майонез может быть использован в качестве увлажняющей маски для волос. Смешайте несколько столовых ложек майонеза с чайной ложкой ванильного экстракта. Нанесите эту смесь на сухие волосы и оставьте на 20 минут. Затем промойте волосы шампунем и смойте холодной водой, чтобы волосы стали мягкими и блестящими.

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Уход за растениями

Майонез может быть полезен для ухода за растениями. Протрите листья растений мягким мылом и небольшим количеством воды, а затем нанесите небольшое количество майонеза на бумажную салфетку. Тщательно протрите верхушки листьев майонезом, это сделает их более красивыми и здоровыми в течение нескольких недель.

Предотвращение скрипа двери

Чтобы устранить скрип двери, протрите петли небольшим количеством майонеза. Затем сотрите излишки майонеза, и ваша дверь перестанет скрипеть.

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