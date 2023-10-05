Один день – минус шесть танков россиян: Сырский показал видео уничтожения вражеской техники

За один день в Бахмутском направлении бойцы Сил обороны Украины ликвидировали шесть российских танков. Была отменена также самоходная артиллерийская установка САУ 2с1 и БМП врага.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. он также показал видео удары по военной технике российских интервентов.

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"Работала группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", — прокомментировал он это видео.

Сырский уточнил, что бойцы сил обороны уничтожили: три танка Т-72, один Т-80, два Т-90.

Напомним, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром".

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