Один из популярных фруктов резко подешевел в Украине

Украинские фермеры сталкиваются с серьезными проблемами из-за резкого падения цен на сливы. Как сообщает EastFruit, избыточное предложение на рынке привело к снижению стоимости фруктов на 54% всего за неделю.

Сейчас оптовики покупают сливы в среднем по 8-14 гривен за килограмм, что значительно ниже уровня прошлого года.

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Такое резкое падение цен связано с несколькими факторами. Во-первых, в этом году наблюдается очень высокий урожай слив. Во-вторых, аномально жаркое лето привело к ускоренному созреванию фруктов и ухудшению их качества.

сколько стоит килограмм слив. Источник: Pixabay/pexels.com сколько стоит килограмм слив. Источник: Pixabay/pexels.com

Фермеры озабочены ситуацией, ведь низкие цены не покрывают даже затраты на выращивание. Многие из них вынуждены продавать сливы по цене ниже себестоимости, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб.

Средняя цена за килограмм слив в Украине составляет около 70 грн.

Эксперты прогнозируют, что ситуация на рынке слив может ухудшиться, если не будут приняты срочные меры. Одним из возможных решений является увеличение экспорта фруктов, однако это требует значительных инвестиций и времени. Также рассматривается вариант переработки слив в другие продукты, такие как соки, варенья и компоты.

Напомним, производители предупреждают, что их резервы крепости заканчиваются и в будущем можно ожидать только увеличения стоимости товаров.

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