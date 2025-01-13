Один из самых доступных фруктов в Украине становится все дороже: какая сейчас цена за килограмм

Цены на яблоки в Украине демонстрируют стабильный рост, что обусловлено повышенным спросом и недостаточным количеством качественной продукции. По состоянию на сегодня они превышают прошлогодний уровень на 61% и имеют потенциал для дальнейшего роста, особенно с приближением весны.

Основным фактором резкого роста цен специалисты считают усиление торгово-закупочной активности. Об этом отмечают аналитики EastFruit.

Еще неделю назад спрос на яблоки оставался относительно низким, однако ситуация резко изменилась – продукцию активно закупают как крупные ритейлеры, так и оптовики. Дополнительным фактором, влияющим на рынок, является ограниченное количество яблок высокого качества. Многие плоды, которые хранились, начинают терять товарный вид, поэтому садоводы в основном предлагают продукцию среднего качества. В то же время качественные яблоки, пригодные для экспорта, фермеры хранят на складах, рассчитывая реализовать их ближе к весне.

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Сейчас цены на яблоки варьируются в зависимости от сорта, качества и объема партии. В среднем стоимость колеблется в пределах 25-32 грн/кг, что на 13% больше, чем было в конце предыдущей недели. Крупные партии высококачественной продукции продаются по верхнему уровню ценового диапазона. Такой рост сделал яблоки в этом сезоне в среднем на 61% дороже, чем в этот же период в прошлом году.

Значительная часть украинских яблок высокого качества направляется на экспорт, что дополнительно снижает их доступность на внутреннем рынке. Многие производители рассчитывают реализовать свою продукцию по более выгодным ценам весной, когда спрос обычно растет, а количество предложений существенно сокращается.

Напомним, ранее мы писали, что на рынках Украины резко подорожал популярный овощ.

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