Один расчет FPV отминусировал 16 оккупантов: впечатляющее видео с Харьковщины

Пилоты FPV-дронов Третьей штурмовой бригады совершили блестящий боевой вылет, в результате которого ликвидировано 16 оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении фронта.

На обнародованном видео ясно видно, как украинские дроны выслеживают и поражают вражескую пехоту на позициях, в посадках, а также во время передвижения между блиндажами.

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Это лишь один день плодотворной работы экипажа "Paskuda group" из противотанкового батальона, который неустанно бьет по врагу, нанося ему значительные потери.

Видео свидетельствует о высоком мастерстве и профессионализме украинских пилотов FPV-дронов, дающих достойный отпор российским захватчикам.

"Пехоту оккупантов выслеживали и поражали на позициях, в посадках и пока россияне таскали своих недобитков между блиндажами. Результат — минус 16 россиян и это всего за день охоты дронщиков Третьей штурмовой бригады на передовой", – говорится в описании под видео.

Напомним, на Донецком направлении украинские военные в тылу оккупационных войск с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по редкой российской контрбатарейной РЛС 1К148 "Ястреб-АВ".

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