Одна монета изменила все: сестры получили наследство и обеспечили себе беззаботную жизнь будущее

Сестры, проживающие в США, унаследовали от брата только одну 10-центовую монету с профилем президента Франклина Рузвельта 1975 года. Как выяснилось, ее стоимость может превышать 500 тысяч долларов (примерно 20 млн грн).

Нового владельца этого артефакта, который хранился в банковском сейфе более 40 лет, объявят на аукционе в октябре, сообщает Associated Press.

Согласно информации, коллекционная монета была частью одного из наборов, вышедших в 1975 году, и не находилась в обращении. Важной особенностью этой монеты является ошибка при ее чеканке: отсутствие буквы "S", которая указывает на монетный двор Сан-Франциско. Известно лишь две монеты с этой ошибкой в серии.

Сестры, чьи имена не называют, сообщили, что брат упоминал о наличии в банковской ячейке редкой монеты. Они не имели представления, что этот раритет может иметь столь высокую ценность.

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Имя нового владельца монеты, хранившейся в банковском хранилище более 40 лет, будет объявлено на аукционе в октябре. Источник: Jenny Kane Имя нового владельца монеты, хранившейся в банковском хранилище более 40 лет, будет объявлено на аукционе в октябре. Источник: Jenny Kane

Предыдущий владелец приобрел редкую монету в 1978 году, когда она уже была объектом охоты коллекционеров, за 18,2 тысячи долларов, сохраняя ее в качестве финансовой поддержки для семейного бизнеса.

Вторую 10-центовую монету, изготовленную монетным двором Сан-Франциско с ошибкой, продали на аукционе в 2019 году за 456 тысяч долларов, после чего ее приобрел частный коллекционер.

Есть вероятность, что в будущем могут быть найдены другие экземпляры этой редкой монеты. Однако, по словам специалистов, они могут быть обнаружены исключительно среди наборов "proof" 1975 года.

Напомним, ранее на пляже в США обнаружили артефакт, связанный с сверхсекретной военной программой.

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