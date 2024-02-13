Огнем и мечом: как 22 ОМБр бьет врага под Бахмутом

22-я отдельная механизированная бригада имеет непростую военную судьбу. Часть была основана в бурном 1992 году, но уже в 2003-м расформирована из-за сокращения ВСУ.

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В 2022-м – после полномасштабного российского вторжения – 22 ОМБр получила "новую жизнь", восстановилась и начала набираться сил. И уже осенью-2023 бригада воевала на адском Бахмутском направлении, где надежно сдерживала наглого и многочисленного врага, оправдывая свой девиз "Хищных мечом мирим".

Как рубит "меч" 22-й бригады, а также, в каких условиях воюют бойцы, мы можем увидеть на фото прессслужбы подразделения.

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и сложные погодные условия, артиллеристы "двух двоек" ловко уничтожают врага.

У крепких бойцов – "твердые" танки

Стоит отметить, что 22-я отдельная механизированная бригада – одна из немногих в ВСУ имеет на вооружении предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy.

Эти стальные монстры – глубочайшая модернизация лицензионной копии еще русского танка Т-72М1. Настолько глубока, что PT-91 Twardy, несмотря на свой возраст, ныне считаются одним из лучших танков в Европе.

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