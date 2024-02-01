Огонь и холод: как воюют под Бахмутом воины 93 ОМБр

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уже много месяцев бьет врага на адском Бахмутском направлении. В частности, в окрестностях Часового Яра и возле соседних населенных пунктов, где бои идут и днем, и ночью.

Яркий фоторепортаж 93 ОМБр демонстрирует, в каких сверхсложных условиях сражаются и отдыхают после боев наши защитники.

Смотрите видео: Бойцы 93 ОМБр показали, как еффективно уничтожают врага

Украинский "Жирик" ненавидит оккупантов

Холоднояровец с позывным "Жирик" дежурит на медицинской эвакуации в одном из подвалов:

"Здесь живут украинцы. Оккупантам здесь делать нечего. Я сам родился там... – воин даже не может произнести название страны-агрессора, где родился. – Однако, я вырос в Украине, у меня семья, жена, дети здесь… Я с 1984 года живу здесь, я себя считаю украинцем… А их я ненавижу!"

Ранее появилось видео, как бойцы 93 ОМБр возле Бахмута "косят врага" из пушки БМП-2.