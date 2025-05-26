Огород много лет в пользовании: можно ли его приватизировать

Многие украинцы годами возделывают огороды возле своих домов – выращивают овощи, ухаживают за землей и поддерживают порядок. Однако далеко не все задумываются, что с юридической точки зрения такой участок может оставаться неоформленным.

Не все владельцы огородов знают, разрешается ли приватизация земли на основании длительного использования, сообщает "Земельный фонд Украины". Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас – во время военного положения, когда люди ищут способы закрепить свои права на землю.

Эксперты отмечают, что в настоящее время узаконить право на землю возможно, однако есть определенные нюансы. Прежде всего, следует понимать, что такое приватизация на основании длительного пользования.

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Речь идет о случаях, когда лицо на протяжении многих лет фактически владеет землей – непрерывно, открыто и добросовестно – но без официального оформления прав собственности. В такой ситуации он может претендовать на оформление участка в свою собственность.

Этот механизм приватизации применяется к следующим случаям:

огороды возле жилых домов, при отсутствии правоустанавливающих документов;

земельные участки, находящиеся в фактическом пользовании только 15 лет;

земля, не являющаяся частной собственностью другого лица и не переданная официально в аренду.

Как оформить земельный участок во время военного положения

В период военного положения в Украине введено упрощение некоторых административных процедур. В частности, органы местного самоуправления могут быстрее реагировать на обращения граждан, а доступ к реестрам для проведения определенных действий стал менее ограниченным.

Люди, потерявшие землю или жилье из-за боевых действий, могут обращаться с просьбой о предоставлении новых земельных участков. Однако это не дает автоматического права – нужно проходить все этапы в соответствии с законом.

Что нужно сделать:

Собрать доказательства фактического пользования землей: фотографии, подтверждения соседей, квитанции об оплате, решения местных советов, документы инвентаризации и т.п.;

проконсультироваться с юристом для правового анализа ситуации;

Подать заявление в сельский или городской совет или обратиться в суд – в зависимости от конкретного случая.

Почему лучше оформлять землю с юристом

Необходимо проверить юридический статус участка – возможно, он уже принадлежит общине, государству или частному лицу;

Все документы должны быть оформлены правильно во избежание отказов или задержек;

В некоторых случаях придется отстаивать свое право в суде.

Если вы давно возделываете огород, но до сих пор его не оформили – самое время начать этот процесс. Даже в условиях войны принципиально защитить свои права на землю. И сделать это лучше с помощью специалиста, чтобы избежать юридических ошибок и не потерять то, что годами было в вашем пользовании.

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