Огромное кладбище возрастом почти 4,5 тысячи лет раскопали в Британии (фото)

В Британии в окрестностях Харнема археологические раскопки обнаружили на месте запланированного строительства жилого комплекса остатки огромного кладбища с курганами, которому может быть от 3500 до 4500 лет.

Ученые полагают, что круглые курганы были построены во время неолита. Они состоят из центрального захоронения, насыпи и окружающего рва. Их размер составляет от 10 до 50 метров в диаметре, в среднем 20-30 метров.

Земляные укрепления также различаются: есть "курганы-колокольни" с большими центральными насыпями, есть "дисковые курганы" с небольшими центральными насыпями и внешними валами, а также есть "курганы-ставка" с котловинами по центру, сообщает Cotswold Archaeology.

Все курганы, обнаруженные на Нетергемптон-роуд, были выровнены веками сельскохозяйственной деятельности и потому остались только в виде канав, но, к счастью, сохранились десять захоронений и три кучи кремационного пепла.

Наше кладбище состоит примерно из двадцати или более курганов, простирающихся от самого края Харнема на дне долины Наддер, вверх и через прилегающий меловой склон на северной окраине ландшафта Кренборн-Чейз. Курганы расположены небольшими группами — или парами, или группами по шесть или около того — и мы пока раскопали только пять из них.

Ученые говорят, что овальная форма предполагает, что этот последний курган мог быть первоначально построен в период британского неолита (4100-2500 годов до н.э.). В его центре находилась братская могила с останками взрослых и детей — такие групповые захоронения встречаются редко, и они обязательно будут подвергнуты радиоуглеродной датировке. В кургане были обнаружены еще две могилы, у обеих из которых были захоронения кубков, которые, вероятно, были созданы в начале бронзового века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Хорватии нашли древний некрополь 4-5 века нашей эры: важнейшая находка в истории острова

В одной из частей участка раскопок были найдены руины и артефакты, относящиеся к саксонскому периоду (он длился примерно с 400 г. н. э. до конца первого тысячелетия). К ним относятся руины здания, частично затопленного, обработанные бревна, хорошо сохранившиеся в результате затопления, обломки керамики, железные лезвия ножей.

Археологи раскопали также большое количество образцов поздненеолитической керамики, известной как "рифленая посуда". Этот тип керамики возник в разных поселениях на Оркнейских островах у северо-восточного побережья Шотландии около 3000 г. до н. э..

Были найдены и другие артефакты позднего неолита — три наклонных стрел, раковина морской расчески, небольшая кремневая пила и загадочный глиняный шар неизвестного назначения.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!