Огромный айсберг в форме фаллоса заметили жители канадского города Дилдо (фото)

Житель Канады Кен Претти, проживающий в городке Дилдо, сфотографировал айсберг удивительной формы. Он походил на мужской половой орган.

В своем Facebook Кен Претти сообщил, что заметил необычный ледяной "остров" в море. Он находился на восточном побережье острова Ньюфаундленда.

Когда он пролетел над ним на своем дроне, Претти понял, что ледяная скульптура имеет явное сходство с характерной частью мужского тела.

Читайте также: В Стамбуле обнаружили женские сандалии, которым 1500 лет: ученые расшифровали странную надпись (фото)

"Если смотреть с земли, это было не совсем понятно. Но как только я направил туда дрон, оказалось, что это нереально похоже на... ну, вы понимаете", — рассказал он.

Фотограф говорит, что некоторые его подписчики начали сомневаться в подлинности снимков: "Люди не верят, что оно настоящее. Они думают, что это фотошоп и все такое. Я могу сказать вам – айсберг настоящий".

Снимки Претти вызвали бурную реакцию в Facebook, пользователи которого начали придумывать разные истории. Например, они предположили, что айсберг, вероятно, скоро будет дрейфовать мимо бухты Дика. А еще писали, что такой айсберг может служить источником льда для "самого крепкого напитка".

Западные СМИ пишут, что через день после того, как Кен Претти сфотографировал айсберг, его верхушка обрушилась и теперь он уже не похож на фаллос.

Ранее в Турции заметили облако, похожее на женский половой орган.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!