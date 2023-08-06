Огурчики как из бочки: делимся 'бабушкиным рецептом'

Если вы ищете рецепт соленых огурцов на зиму, предлагаем узнать, как закрыть их по "бабушкиному рецепту". Для этого нужно будет запастись листьями дуба, вишни, смородины, хрена и соцветием укропа.

Этим способом поделилась автор YouTube-канала Тома Минтенко. Она засаливает огурцы в пластиковых ведрах, плотно закрывающихся крышками.

Тома Минтенко советует для соления огурцов лучше использовать овощи, выращенные на открытом грунте. Огурцы не должны быть слишком большими. Для более хрустящего вкуса она перед солением вымачивает его в холодной воде в течение нескольких часов.

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На дно ведер она выкладывает листья дуба, вишни, смородины, листьев или корней хрена и соцветия укропа. Затем добавляют лавровый лист, черный перец горошком и гвоздику.

Затем нужно сверху выложить огурцы и накрыть их листьями хрена, вишни, смородины и дуба. Только потом огурцы заливают маринадом – на трехлитровую емкость нужно 3 столовых ложки каменной соли. Соль надо развести в холодной воде и залить ею огурцы до краев.

"Плотно закрываем крышку и сразу отправляем в подвал на медленное сквашивание", — добавила Минтенко.

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