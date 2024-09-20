Оккупант с запиской сдался в плен дрону 'Баба Яга': уже питался лягушками и пил воду из реки (видео)

Украинские защитники обнаружили и спасли российского морского пехотинца, которого командование оставило на одном из островов Херсонской области без надлежащего обеспечения. Его отправили на остров с продовольственным запасом на 21 день, однако через три месяца он все еще находился без помощи.

Об этом 20 сентября сообщил в соцсети Юрий Бутусов. По его словам, военнослужащие ВСУ, используя тяжелый дрон "Баба Яга", смогли убедить российского солдата сдаться в плен. Военный, 22-летний Андрей Алимов из 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ, согласился на эвакуацию после продолжительных скитаний.

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русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео

русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео

После того как командование покинуло Алимова на острове, ему пришлось выживать в экстремальных условиях. Три месяца он питался лягушками и корнями тростника, пил воду из Днепра и ждал обещанной эвакуации. Лишь когда получил серьезное ранение в ногу и отчаялся на спасение от своих, он обратился за помощью к украинским военным.

Записка русского морпеха. Источник: Скриншот с видео Записка русского морпеха. Источник: Скриншот с видео

Записка русского морпеха. Источник: Скриншот с видео Записка русского морпеха. Источник: Скриншот с видео

Утратив силы и возможность продолжать борьбу за выживание, Алимов написал на бумаге "Можно что-нибудь поесть, сил нет" и сдался, обратившись к украинскому дрону. Это решение спасло ему жизнь и позволило избежать дальнейших страданий на заброшенном острове.

После того как российского морпеха спасли, он рассказал, что 10 сентября вышел на пирс с запиской. Его заметил дрон Сил обороны Украины. Оккупант поднял руки, чтобы показать, что кажется. Дрон подлетел и включил фонарик, показывая русскому морпеху, куда двигаться, он последовал за ним.

русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео

русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео русский солдат, которого раненым бросили на острове. Источник: Скриншот с видео

Дрон сбросил провизию русскому солдату. Источник: Скриншот с видео Дрон сбросил провизию русскому солдату. Источник: Скриншот с видео

"Потом прилетела другая "птичка", скинула мне записку: "Если хочешь жить, жди здесь, эвакуация будет сегодня, тебе сбросят жилетку и двигайся за дроном". Через час прилетела "Баба Яга" (так оккупанты называют большие дроны Сил бороны Украины), я все это время сидел, перематывался. Прилетела Баба Яга, сбросила две бутылки воды и печенье, спасительный жилет. Пока я одевал жилет, успел съесть пару штук печенья, запил и поплыл с дроном", – рассказал пленный.

русский солдат стал пленным. Источник: Скриншот с видео русский солдат стал пленным. Источник: Скриншот с видео

Он говорит, что, когда выплыл на берег к позициям СОУ, его встретили, завели в блиндаж, дали сухую одежду, лекарства, потом дали поесть и пить, оказали первую медицинскую помощь. Затем ему предложили лечь поспать.

"Отношение ко мне было нормальное, не били, не издевались. Потом когда приехал сюда (в центр, где держат пленных. – Ред.), меня накормили, напоили, пришел врач", – добавил солдат армии рф.

Ранее мы сообщали, как дрон с громкоговорителем убедил российского оккупанта добровольно сдаться в плен.

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