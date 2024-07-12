Оккупант устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области: есть погибшие и раненые

Ночью 12 июля 2024 в пункте военной дислокации в одном из районов Белгородской области произошла стрельба. По предварительной информации, солдат-срочник открыл огонь по своим товарищам по оружию.

После инцидента в регионе объявлен план "Перехват". По данным российского Телеграм-канала "База", есть погибшие и раненые.

Читайте также: Дым добрался до самолетов в небе: под Москвой в Химках мощно горел завод (фото, видео)

Оккупант устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области: есть погибшие и раненые. Источник: Скриншот Оккупант устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области: есть погибшие и раненые. Источник: Скриншот

Правоохранители разыскивают военнослужащего, устроившего стрельбу. По данным "Базы", он вооружен пулеметом Калашникова и имеет при себе 70 патронов.

Информация о количестве погибших и раненых уточняется. На месте происшествия работают правоохранители и следователи.

Baza сообщает: "После стрельбы в месте военной дислокации в Белгородской области разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея Журавлева из Чувашии. Предварительно, в результате стрельбы вечером 11 июля скончались двое и один раненый. Сначала предполагалось, что беглец взял с собой, но, вероятно, оружие нашли недалеко от места происшествия".

Обвиненный в расстреле. Источник: Baza Обвиненный в расстреле. Источник: Baza

Телеграм-канал "Пепел" пишет, что военнослужащий ВС РФ застрелил трех сослуживцев в селе Козинка.

"Военный открыл стрельбу из-за того, что хотел дезертировать - и не смог найти другого выхода".

Ориентировка на стрелка. Источник: t.me/belpepel Ориентировка на стрелка. Источник: t.me/belpepel

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!