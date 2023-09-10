Оккупанты атаковали Киев беспилотниками, ПВО сбили 26 из 33: обломки упали в нескольких районах

В ночь на 10 сентября войска российской федерации совершили атаку на Украину, выпустив 33 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Из этого количества 25 дронов были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны Украины.

Пока известно об одном пострадавшем в результате этих событий. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем утреннем своде.

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Ночью столицу Украины атаковали беспилотники, которые вызвали повреждения в нескольких районах города. Силы противовоздушной обороны осуществили успешную реакцию и уничтожили более двух десятков вражеских беспилотников над Киевом.

В результате атаки обломки беспилотников упали в разных районах города, нанося определенный материальный ущерб. В Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажном доме, но большинство из них приземлились на неоткрытую, незастроенную местность, повредив автомобили, троллейбусные линии и дорожное покрытие.

В Святошинском районе Киева обломки беспилотников упали возле парка Совки, где возникло возгорание. В Подольском районе обломки приземлились на открытую местность, а в Дарницком – на нежилое помещение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

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