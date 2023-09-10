Окупанти атакували Київ безпілотниками, ППО збили усі: уламки впали у кількох районах

У ніч на 10 вересня війська російської федерації вчинили атаку на Україну, випустивши 32 дрона-камікадзе типу Shahed-136/131. З цієї кількості 25 дронів було знищено за допомогою систем протиповітряної оборони (ППО) України.

Наразі відомо про одного постраждалого унаслідок цих подій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму ранковому зведенні.

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"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних безпілотників російські окупанти спрямували до Київської області", – зазначено у повідомленні Генштабу.

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Вночі також столицю України атакували безпілотники, які викликали пошкодження в кількох районах міста. Сили протиповітряної оборони здійснили успішну реакцію та знищили понад два десятки ворожих безпілотників над Києвом.

Внаслідок атаки уламки безпілотників впали в різних районах міста, завдаючи певних матеріальних збитків. У Шевченківському районі уламки пошкодили квартиру в багатоповерховому будинку, але більшість з них приземлилися на невідкриту, незабудовану місцевість, пошкодивши автомобілі, тролейбусні лінії та дорожнє покриття.

У Святошинському районі Києва уламки безпілотників впали біля парку Совки, де виникло загоряння. У Подільському районі уламки приземлилися на відкриту місцевість, а в Дарницькому районі – на нежитлове приміщення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим". Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня, у день проведення третього саміту Кримської платформи.

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