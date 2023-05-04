Оккупанты атаковали Киев БПЛА: обломки дрона упали на здание в Соломенском районе

4 мая россияне запустили по Украине ударные дроны. Мобильные группы ПВО сбили беспилотник над столицей. В результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе Киева в нежилом помещении 4-этажного здания возник пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. Площадь возгорания – 50 м кв.

Читайте также: Оккупанты ударили по "Эпицентру" в Херсоне

В 21:43 Кличко сообщил, что в Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4 этажного здания ТЦ. В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили.

Также он сообщил о возгорании на небольшой площади территории в Печерском районе. В результате падения обломков БПЛА. Здания невредимы. Потерпевших нет.

Позже в сети начали появляться видео сбивания БПЛА над Киевом.

Радио Свобода сообщает, что обломки сбитого БПЛА над Киевом упали недалеко от железнодорожного вокзала.

"Как передает наша корреспондентка, останки упали на здание торгово-офисного центра по улице Липковского. Прибывшие на место медики говорят, что обращений к ним не было", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 3 мая кафиры обстреляли несколько областей Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!