Оккупанты атаковали Лозовский район Харьковщины: ранены 17 человек

Во вторник, 10 декабря, российская армия дважды атаковала город Златополь в Харьковской области баллистическими ракетами типа "Искандер-М". В результате ударов ранения получили 17 человек, повреждены жилые дома, административные сооружения и автомобили.

По данным Харьковской областной прокуратуры, первый удар пришелся на центр города в 9:40, а второй - на его окраине. Обстрел повредил 16 жилых домов, административное здание, банковское учреждение, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В административном здании произошли значительные разрушения. Спасатели ликвидировали пожар площадью 20 м²", - добавили в ГСЧС.

Сначала сообщалось о 5 пострадавших, однако впоследствии эта цифра выросла до 17 человек. Среди них — 8 женщин от 29 до 62 лет и 2 мужчины 49 и 59 лет. Восемь человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Повторные обстрелы повредили административное здание. Пострадали еще две женщины, их госпитализировали," — отметил Синегубов.

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители устанавливают все происшествия теракта.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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