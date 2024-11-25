Оккупанты атаковали Одессу: есть попадания в дома и раненые (фото)

Российские войска нанесли удар по центру Одессы, в результате чего пострадали 11 человек, а также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Кипер в Telegram, президент Владимир Зеленский Telegram.

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"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома."

Президент Владимир Зеленский уточнил, что повреждения в Одессе нанесены обломками российской ракеты.

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