Оккупанты начали обстреливать затопленный Херсон, когда узнали, что туда приехал Зеленский (видео)

В четверг, 8 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент заслушал доклады специальных ведомств, которые задействованы в ликвидации последствий экоцида и в эвакуации херсонцев с затопленных территорий.

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин доложил Зеленскому об "организации жизнеобеспечения на затопленных территориях".

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Отмечается, что Зеленский распорядился подсчитать ущерб, нанесенный россиянами и выделить средства для компенсаций жителей области, пострадавших в результате катастрофы.

"Кроме того, глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона", — отметили в ОП.

Также Зеленский посетил пункт эвакуации пострадавших от затопления жителей – он развернут на базе одного из медицинских учреждений Херсона. Главе государства доложили, что граждане обеспечены питанием.

Обращаясь к находящимся в этом пункте херсонцам, президент сказал: "Вы сейчас проходите через это тяжелое испытание. Мы поможем, и все, что нужно восстановить, отстроим".

"Хочу поблагодарить вас всех за важную работу, которую вы выполняете даже под обстрелами. Вы героические люди", – добавил Президент.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне снова обстреляли Херсон. "Идет эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", — написал он в Телеграм-канале.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия обстреливает прибрежные территории и центр города.

Напомним, есть первые погибшие от подрыва Каховской ГЭС.

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