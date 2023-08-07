Оккупанты обстреляли ракетами жилые дома в Покровске Донецкой области: есть погибшие (фото, видео)

В городе Покровск, который находится на территории Донбасса, 7 августа произошел обстрел со стороны российских террористических сил. Оккупанты намеренно обстреляли центр города, направляя ракеты на жилые дома.

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По информации, которую сообщили глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и глава Офиса президента Андрей Ермак, сейчас зафиксирован один погибший и семь раненых.

Андрей Ермак отметил, что одна из ракет ударила по обычному жилому дому, и на месте происшествия работают спасатели и медицинские службы. Под завалами могут оставаться еще люди.

Павел Кириленко добавил, что оккупанты ударили по центру Покровска. В результате обстрела повреждены 9-ти и пятиэтажные здания, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины и административные здания.

Обстановка на месте происшествия продолжает развиваться, и власти обращаются к гражданам об осторожности и соблюдении мер безопасности. Власти также активно привлекают спасательные и медицинские службы для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время инцидент требует тщательного расследования, а международное сообщество следует продолжать наблюдать за ситуацией в регионе.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Напомним, россияне массированно атаковали Украину в ночь на 6 августа дронами и ракетами разного вида. Силами Воздушной обороны было уничтожено 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

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