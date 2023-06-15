Оккупанты обстреляли Украину крылатыми ракетами и БПЛА: есть попадания в Кривом Роге, в Одессе все сбито

Ночью на четверг, 15 июня, захватчики снова совершили воздушную атаку на Украину. Взрывы прогремели в разных регионах, особенно высокий уровень напряженности наблюдался на юге и востоке страны. Некоторые промышленные объекты на Днепропетровщине получили повреждения.

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В Кривом Роге россияне попали в два промышленных предприятия – ранение получил 38-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пожар на предприятии был потушен. Одна ракета была сбита силами ПВО. 38-летний работник одного из предприятий находится в больнице в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Разрушения значительны. ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары. Ликвидация последствий продолжается.

По сообщениям Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, кафиры устроили удар с помощью крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и ударных дронов "Shahed-136/131". Четыре самолета стратегической авиации Ту-95мс совершили четыре запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну ракету удалось уничтожить, а другие попали в промышленные объекты Днепропетровской области. Информация о последствиях удара будет предоставлена местной военной администрации.

Все 20 ударных дронов были уничтожены Воздушными силами в пределах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, был уничтожен вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Напомним, ночью 13 июня россияне совершили ракетную атаку на Кривой Рог. После попадания ракеты в 5-этажное здание и гражданские объекты в городе погибли 11 человек, более 30 получили ранения.

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