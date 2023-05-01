Оккупанты с декабря потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек – Белый дом

В Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, однако российским оккупантам не удается полностью захватить контроль над городом уже более года. По данным Белого дома, с декабря 2022 года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов.

Общие потери россиян в Бахмуте за пять месяцев составляют около 100 тысяч человек. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Sky News.

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"По оценкам Белого дома, только за последние пять месяцев боев в районе Бахмута Россия понесла 100 000 потерь", – говорится в сообщении.

Таким образом около 80 тысяч захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что половина из убитых захватчиков принадлежала ППК "Вагнер". Кирби добавил, что российское наступление на Бахмут "остановилось" и "провалилось".

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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