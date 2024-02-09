оккупанты сбросили 7 авиационных бомб на Сумский район: три человека погибли, четверо ранены (фото)

российские боевики атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате террора оккупантов три человека погибли, четверо получили ранения.

Сумская областная военная администрация сообщила, что свой террористический акт против мирного населения российская федерация совершила с помощью авиации в 13 часов 45 минут.

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"Вражеские самолеты сбросили 7 управляемых авиационных бомб в Сумском районе. В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм", — отметили в Сумской ОВА.

По предварительной информации, в результате атаки россиян три человека погибли, а четверо получили ранения.

"Разбор завалов продолжается. На месте работают все необходимые службы", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты убили двухмесячного младенца в Золочеве на Харьковщине во время российского удара по гостинице.

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