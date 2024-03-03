Оккупанты сбросили авиабомбу на Курахово: более 10 раненых, разрушены 15 многоэтажек (фото и видео)

Российские боевики сбросили авиабомбу на город Курахово Донецкой области. По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой облгосадминистрации и начальник областной военной администрации, Курахово попало под огонь после обеда 3 марта.

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"Враг попал в самый центр города, повредив по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", – написал он в Телеграм-канале.

Филашкин отметил, что все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте инцидента работают представители местных властей, полиции и спасатели.

Напомним, в ночь на 2 марта оккупанты ударили по Одессе и попали в многоэтажку. В результате удара погибли восемь человек, среди которых двое маленьких детей.

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