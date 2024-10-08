Оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Харькове: предварительно, двое погибших

Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть два погибших", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Зафиксирован удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие", - подчеркнул Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Напомним, 8 октября на Хмельнитчине и в Киеве раздавались взрывы, обломок ракеты "Кинжал" упал в одном из районов столицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!