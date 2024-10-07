Армія рф запустила Кинджали: на Хмельниччині і в Києві лунали вибухи, уламок впав в одному з районів столиці

На всій території країни оголошено повітряну тривогу через виявлення в повітрі літака МіГ-31К. Повітряні сили інформують про рух швидкісних цілей, зокрема про запуск ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова. У Києві активовано системи протиповітряної оборони.

Цю інформацію поширили Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram.

"Увага! По всій Україні існує загроза ракетного удару через виявлення МіГ-31К. Зафіксовано рух швидкісної цілі до Старокостянтинова. Ще одна швидкісна ціль прямує до Києва", - йдеться у повідомленні.

У столиці України чутно звуки роботи систем ППО. Військові закликають громадян серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та негайно шукати укриття.

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Невдовзі Повітряні сили підтвердили запуск ракети "Кинджал" у бік Старокостянтинова. КМВА додатково повідомила про пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Сергій Попко, очільник КМВА, закликав: "У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги".

Пізніше мер столиці Кличко заявив про падіння уламків ракети у Солом’янському районі. Туди прямують всі служби.

У Києві уламок збитої ракети пробив дах службового мікроавтобусу. В Соломʼянському районі — в кількох місцях уламки впали на відкритий простір, у Шевченківському — поблизу пішохідного переходу, в Голосіївському — на тротуар.У Соломʼянському районі пожежа. Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці, інші служби прямують.

Нагадаємо, 28 вересня армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах. В результаті цього загинуло 10 людей.

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