Армия РФ запустила Кинжалы: на Хмельнитчине и в Киеве раздавались взрывы, обломок упал в одном из районов столицы

На всей территории страны объявлена воздушная тревога из-за обнаружения в воздухе самолета МиГ-31К. Воздушные силы информируют о движении скоростных целей, в частности о запуске ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова. В Киеве активированы системы противовоздушной обороны.

Эту информацию распространили Воздушные силы ВСУ и КМВА в Telegram.

"Внимание! По всей Украине существует угроза ракетного удара из-за обнаружения МиГ-31К. Зафиксировано движение скоростной цели к Староконстантинову. Еще одна скоростная цель следует в Киев", - говорится в сообщении.

В столице Украины слышны звуки работы систем ПВО. Военные призывают граждан серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и немедленно искать укрытие.

Читайте также: Россия массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Вскоре Воздушные силы подтвердили запуск ракеты "Кинжал" в сторону Староконстантинова. КМВА дополнительно сообщила о пусках ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Сергей Попко, глава КМВА, призвал: "В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги".

Позже мэр столицы Кличко заявил о падении обломков ракеты в Соломенском районе. Туда направляются все службы.

В Киеве обломок сбитой ракеты пробил крышу служебного микроавтобуса. В Соломенском районе — в нескольких местах обломки упали на открытое пространство, в Шевченковском — вблизи пешеходного перехода, в Голосеевском — на тротуар. В Соломенском районе пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте, другие службы следуют.

Напомним, 28 сентября армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах. В результате этого погибли 10 человек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!