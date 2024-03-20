российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову: есть попадания в жилой дом и типографию, три человека погибли, 5 — ранены (фото)

российские боевики днем 20 марта ударили ракетой по одному из районов города Харькова. На месте прилета произошло разрушение и возник пожар.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, сообщил: "Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы".

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове после ракетных обстрелов есть пострадавшие. "Их количество и степень ранений уточняется. На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — добавил мэр города.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщил: "Ракета ростов попала в здание в Холодногорском районе города".

По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, сейчас известно о трех погибших и пятерых раненых в результате обстрела Харькова.

"Около часа дня враг обстрелял город - повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография и цех по производству мебели и покраски. Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", – добавил он.

Напомним, россияне 15 марта атаковали баллистическими ракетами Одессу. В результате теракта погибли более 20 человек, 70 получили ранения.

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